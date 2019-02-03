نتنياهو يوجه تحذيراً جديداً إلى إيران

الخليج 365/ بغدادوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسالة تحذير قوية إلى إيران.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، إنه "لديّ رسالة واضحة إلى الطغاة في طهران- نعلم ما تقومون به ونعلم أين تقومون بذلك".

وأضاف "سنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لنا بغية ضمان أمننا ومستقبلنا".

