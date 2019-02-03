شاهد.. المعارض القطري خالد الهيل يكشف تفاصيل اختفائه

ظهر المعارض القطري "خالد الهيل"، الأحد، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وظهر "الهيل"، فى فيديو مصور، يتحدث عن غيابه منذ سبتمبر من العام الماضي، والتكهنات بشأن مصيره خلال الفترة الماضية.
ووجه "الهيل"، تحيته وتقديرخ لكل من حاول التواصل معه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذة الفترة وما لحقها من تهديدات وخطر على حياته، دليل على إجرام نظام تميم والحمدين، ولكن هذا الأرهاب لن يرجعه عن قول الحق، وذلك حسب الفيديو.
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