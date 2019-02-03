بتمويل البرنامج السعودي.. وضع حجر الأساس لمدرستين في حيين بالمهرة

قام الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر والمدير التنفيذي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة صباح اليوم بوضع حجر الأساس لمدرستين جديدتين الأولى بحي الجامعة والثانية بحي الإتصالات بمديرية الغيضة عاصمة المحافظة .

وفي كلمة الإفتتاح تقدم الأمين العام بالشكر والتقدير نيابة عن قيادة السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت وكافة أهالي محافظة المهرة لقيادة التحالف العربي بشكل عام وقيادة المملكة العربية السعودية بشكل خاص على الدعم المتواصل في كافة المجالات وخاصة مايقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة من مشاريع عملاقة في شتى مجالات التنمية ومنها مجال التربية والتعليم.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أوضح أن الدراسات الهندسية قد استكلمت لبناء ثمان مدارس مكونة من 12 فصل مع ملحقاته لكل مدرسة وسيتم وضع حجر الأساس لها لتشمل كافة المديريات الساحلية بالمحافظة .

من جهة أخرى أوضح الأخ عبدالهادي جبران القحطاني المدير التنفيذي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة أن هذه المدرستين تأتي ضمن خطة الإعمار والتنمية في المهرة وهي ضمن ثمان مدارس سيتم وضع حجر الأساس لها في عدد من مديريات المحافظة وذلك حسب الإحتياج المرفوع من مكتب التربية والتعليم بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت بعد استكمال الدراسات الهندسية الخاصة بهذه المدارس موضحاً بأن بقية المدارس ستكون في مديريات قشن سيحوت حصوين والمسيلة .

وأكد القحطاني أن البرنامج السعودي لن يألوا جهدا في تلبية كل متطلبات التنمية المستدامة في المهرة .

حضر التدشين مدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ سمير مبخوت هراش وعدد من المهندسين المشرفين والجهات ذات العلاقة .