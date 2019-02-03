شاهد.. الكاميرات ترصد تعدى ضابط قطرى على مواطن أجنبى

تداول مدونون الطريقة غير الآدمية لتعامل أفراد الشرطة القطرية مع الوافدين الجدد داخل بلادهم، بالضرب والإهانات التى لا يتقبلها كثير من الوافدين ويتم على أثرها حبسهم وترحيلهم خارج البلاد مرة أخرى. ورصدت أحدى الكاميرات تعدى ضابط قطرى على مواطن أجنبى من ضمن الوافدين الجدد داخل أحدى صالات المطارات، ليصل الأمر ليضرب الضابط الوافد بالأيدى ويقوم بدفعه على الأرض. وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذى أوضح مدى غياب الإنسانية فى التعامل مع المواطنين الوافدين إلى قطر، الأمر الذى أثار حالة غضب عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة تجاه التعامل غير الإنسانى تجاه العاملة الوافدة إلى قطر من قبل رجال تميم بن حمد، الذين يتعاملون مع العمال وكأنهم أجراء بالسخرة. لمشاهدة الفيديو إضغط View this post on Instagram A post shared by شباب الامارات و السعوديه (@uae_and_ksa_shabab) on Feb 3, 2019 at 5:26am PST

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