زلزال بقوة 3.3 درجة يضرب خانقين العراقية

ضربت هزة أرضية، اليوم الأحد، بقوة بلغت 3.3 درجات على مقياس ريختر مدينة خانقين، التابعة لمحافظة ديالي بالعراق.
وذكرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن هزة أرضية ضربت مدينة خانقين، التابعة لمحافظة ديالي، موضحة أن قوة الهزة بلغت 3.3 درجات بعمق 18 كيلومترا تحت الأرض.
وأشارت إلى أن الهزة كانت على بعد 29 كيلومترا عن مركز مدينة خانقين، ولم تسفر عن أي أضرار.
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