مسؤولون فلسطينيون: تشكيل الحكومة الجديدة بعد حوار موسكو 15 الجاري

قال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس محمود عباس سيختار رئيس وزرائه، وسيكلفه بتشكيل حكومة جديدة، بعد حوار للفصائل في موسكو منتصف الشهر الجاري.

وكانت روسيا وجهت دعوة لحركتي فتح وحماس لإجراء حوار في موسكو منتصف الشهر.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها اليوم الأحد عن مقربين من عباس القول إنه سيمنح الفصائل فرصة أخيرة للاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة.

وكشف مسؤول رفيع المستوى للصحيفة عن أن "عباس أبلغ وفد فتح إلى حوار موسكو بأنه مستعد للتراجع عن قراره تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، وإشراك حماس في حكومة وفاق وطني، في حال وافقت على إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة".

Advertisements

وكان عباس قبل مؤخرا استقالة حكومة الوفاق وأمرها بتسيير الأعمال.