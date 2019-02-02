«بشارة» يطيح بخصومه من قناة «العربي» القطرية

لندن (مواقع إخبارية)

أطاح عزمي بشارة مستشار أمير قطر تميم بن حمد، بخصومه من شبكة التلفزيون العربي المملوكة للأسرة الحاكمة في قطر بفضائح واختلاسات مالية. واشتدت قبضة عزمي بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ورئيس مجلس إدارة شبكة التلفزيون العربي عقب الأزمة الكبرى التي مرت بها في شهر فبراير 2017.

وعقب الأزمة ازدادت سيطرة عزمي على الشبكة التلفزيونية بشكل تام، وتخلص من معارضيه ومنتقديه، إلا أنه يوماً بعد يوم بدأت تتكشف فضائح عزمي بشارة ورجاله داخل التلفزيون العربي وتتضح للجميع، وما كان يناقش في الغرف المغلقة ويدخل حيز السر بين بشارة ورجاله أصبح يُقال على الملأ، بعدما نشبت الخلافات بين عزمي بشارة ورجاله من جانب ومعارضيه ومنتقديه من جانب آخر. ووفق مصادر مقربة من عزمي بشارة، فإن أذرع الأخير استولوا على أموال طائلة تحت سمع وبصر بشارة من الميزانية المالية المخصصة للتلفزيون العربي دون مساءلة قانونية، وروت المصادر قصة اختلاس ما يقرب 700 ألف جنيه، أبطالها هم، عبد الرحمن شعث- محاسب فلسطيني في الإدارة المالية بالتلفزيون العربي، وحماية رحماني مدير الحسابات- باكستاني، ومؤيد الديب، مساعد عزمي بشارة، بالإضافة إلى إسلام لطفي الرئيس التنفيذي والمستبعد من القناة بسبب تهم فساد في التلفزيون العربي.