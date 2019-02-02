جنرال فنزويلي بارز ينشق على مادورو ويؤيد زعيم المعارضة جوايدو

أعلن جنرال في سلاح الجو الفنزويلي، اليوم السبت انشقاقه على الرئيس نيكولاس مادورو وتأييده خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، وذلك في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجنرال فرانشيسكو يانيز، الذي قدم نفسه على أنه مدير التخطيط الاستراتيجي في سلاح الجو، "أبلغكم بأنني لا أعترف بسلطة نيكولاس مادورو الديكتاتورية وأعترف بالنائب خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا".

يأتي ذلك قبل ساعات من تظاهرات جديدة للمعارضة للمطالبة برحيل مادورو.

وأضاف الجنرال، الذي كان يرتدي بزته العسكرية وظهر من مكان لم يحدد، أن "الانتقال نحو الديموقراطية وشيك"، مؤكداً أن "الاستمرار في إصدار أوامر للقوات المسلحة بمواصلة قمع شعبنا، يعني استمرار الوفيات من الجوع والأمراض".

وقال إنه أبلغ من قبل "رفاق ديموقراطيين" من المجموعة الجوية الرئاسية المسؤولة عن تنقلات الرئيس أن مادورو "يبقي طائرتين جاهزتين" بشكل دائم.

بذلك، يكون الجنرال فرانشيسكو يانيز أول عسكري بهذا المستوى من داخل البلاد ينضم علناً إلى جوايدو فيما يراهن مادورو على دعم القوات المسلحة من أجل البقاء في السلطة. وحتى الآن، قام بذلك فقط كولونيل ملحق عسكري في الولايات المتحدة.