كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: لن ننحاز لأي مكون اجتماعي ضد آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، "أن الجيش هو مؤسسة وطنية هدفها حماية الوطن والمواطن".

ونقلت صحيفة "المتوسط" الليبية أن المكتب الإعلامي للجيش الليبي قال خلال بيان له السبت، "إن مؤسسة الجيش لم ولن تنحاز لأي مكون اجتماعي ضد آخر والكل أمامها مواطنين ليبيين".

وأوضح المكتب "إن الهدف وأضح أمام الجميع وهو وطن موحد أمن عزيز يتساوى فيه الجميع أمام القانون".

أكد المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، "إن التحرك إلى الجنوب يهدف إلى رفع المعاناة وإرساء القانون ودعم المؤسسات الشرعية".

وأضاف المسماري، خلال تصريحات له، "إن الهدف من التحرك أيضاً محاربة عصابات الحرابة والخطف والابتزاز والتهريب التي أنهكت كاهل المواطنين".