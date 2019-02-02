كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتصادي لبناني: الأسواق استقبلت بارتياح أنباء تشكيل الحكومة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل الاقتصادي اللبناني، نسيب غبريل، إن الأسواق استقبلت بارتياح أنباء تشكيل الحكومة اللبنانية بعد تعثر استمر لتسعة أشهر من التعطيل والمماطلة، مشيرا إلى أنه عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة ارتفعت أسعار سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، وتراجعت كُلفة التأمين على تلك السندات بنسب تتراوح بين 3 وحتى 7% على حسب فترة الاستحقاق.

وأضاف غبريل خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامي محمود عبد الصمد، أن أسعار الأسهم ببورصة بيروت ارتفعت أيضا بشكل خجول، موضحاً أن تلك التطورات تُعد رد فعل أولي، بينما ردة الفعل على المدى الطويل سيكون مرهوناً بمدى جدية الحكومة في تطبيق الإصلاحات البنيوية، مؤكداً أن الحكومة الجديدة أمامها تحديان أساسيان، أولاً تخفيض حاجة الدولة للاستدانة من خلال تقليص العجز بالموازنة، وثانياً تحفيز النمو الاقتصادي .

وأوضح غبريل أنه من أجل تدفق الأموال التي رصدت بمؤتمر "سيدر" يجب على الحكومة الجديدة تطبيق إصلاحات على القطاعات المعنيّة بتمويل مشاريع في قطاعات النقل العام وشبكة الطرقات والكهرباء والاتصالات والنفايات الصلبة، لافتا إلى أن هناك إصلاحات في المجالات المحددة يجب تطبيقها بالتزامن مع الإصلاحات التي لها علاقة بتخفيض العجز في الموازنة لتحسين المناخ الاستثماري، مؤكدا أنه يجب أن تكون الشئون المالية والاقتصادية والمعيشية هي أولوية مطلقة للحكومة اللبنانية الجديدة.