كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التحالف الرئاسي" بالجزائر يرشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أحزاب التحالف الرئاسي اليوم، بالجزائر العاصمة، عن ترشيحها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في ال18 من ابريل المقبل.

وأكدت أحزاب التحالف الاربعة في بيان مشترك بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، بأنها «ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تقديرا لسداد وحكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر بقيادته الرشيدة واستكمالا لبرنامجه الاصلاحي والتنموي الطموح من اجل جزائر الرفعة والعزة، جزائر موحدة وسيدة وقوية ومتصالحة ومزدهرة».

ويتوقع أن يقوم بوتفليقة بإعلان ترشحه من خلال توجيه رسالة الى الشعب الجزائري.