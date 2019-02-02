موسم هجرة “الأسود” إلى الخليج.. غلاطة سراي التركي يوافق على انتقال بلهندة للسعودية

يبدو أن الدولي المغربي يونس بلهندة، متوسط ميدان فريق غلاطة سراي التركي وصانع ألعاب المنتخب المغربي لكرة القدم، في طريقه إلى الخليج أيضا، كما فعل عددا من نجوم المنتخب الوطني، وذلك بعد أن اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز.

وحسب صحيفة BIP التركية، فإن النادي التركي وافق بشكل رسمي على عرض نادي الاتحاد السعودي، صاحب المركز قبل الأخير في سلم ترتيب الدوري السعوجي الممتاز، وذلك بعد أن رفع الفريق السعودي العرض إلى 9 ملايين دولار.

وحسب الصحيفة نفسها، فإن الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة، ليصبح ليرافق بذلك بلهندة، مدافع المنتخب المغربي مروان داكوستا، الذي انضم هو الآخر لنفس الفريق، قادما من الدوري التركي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

من جهة أخرى، أكدت تقارير إعلامية سعودية، أن نادي الهلال السعودي قد يدخل هو الآخر على خط صفقة بلهندة، وقد يكون هو الطرف الأقرب لخطفه، غير أن اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في الفريق، والمحدد في 8 لاعبين أجانب هو ما قد يقربه من الاتحاد.

ويتوفر الهلال على 8 محترفين أجانب هم العُماني علي الحبسي، والإسباني بوتيا، والبيروفي كاريلو، والبرازيلي إدواردو، والفرنسي غوميز، والإيطالي جيوفينكو، والإسباني سوريانو، والأسترالي ديجينيك، والتعاقد مع بلهندة يمر حتما بتسريح أحد المحترفين المذكورين.

كما اقترب بلهندة ايضا من الانضمام إلى قافلة اللاعبين المغاربة الذين اتخدوا من الخليج وجهة لهم، أبرزهم العميد المهدي بن عطية الذي انتقل إلى الدحيل القطري قادما من نادي يوفنتوس الإيكالي.