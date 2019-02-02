بنكيران يكشف تفاصيل لقائين بالهمة ويؤكد: أناديه بـ”سي” لأنه مستشار الملك

عاد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، ليتحدث بشكل مستفيض حول المعاش الاستثنائي الذي منحه له الملك دون أن يطلبه، وخصص لذلك لقاء مع عدد من المنابر الإعلامية، صباح اليوم السبت، بحضور “اليوم 24”.

وكشف ابن كيران أنه التقى مستشار الملك، فؤاد الهمة، مرتين بخصوص الموضوع، وقال: “قبل أن يأتي عندي أنا مشيت عندو، هو من اتصل بي، ليس لأنني صاحبو، ولكن لأن عنده أمر من سيدنا، بعد أن بلغه بخبر تسوية وضعيتي المالية، فغضب”.

وأضاف رئيس الحكومة السابق: “وبعد أسبوع زارني سي الهمة في منزلي، وأبلغني بقرار الملك منحي معاشا استثنائيا، هذا شرف لي وللحزب، من أعجبه الأمر، مبارك ومسعود، ومن لم يعجبه من حقهم ذلك”.

وحرص ابن كيران على توضيح جزء من علاقته بفؤاد علي الهمة قائلا: “لما لا أقول له سي؟، أقولها له لأنه مستشار الملك” وتابع: “كنا نتواجه، لكن العلاقات الإنسانية تظل قائمة”.

ابن كيران قال أيضا، إن الله هو وحده من سيجازيه على ما قام به، ولن تستطيع الدولة المغربية القيام بذلك، مشددا على أن المعاش الاستثنائي، التفاتة من الملك، لكي لا يكون مضطرا لشيء آخر.

وبعد الانقادات التي وجههت لابن كيران، أوضح أنه ليس قديسا وقد يخطأ، وطبيعي أن ينتقده الناس، مضيفا: “لو طلبت المعاش للعثماني سأكون في تناقض واضح مما قلته في البرلمان”.

وأضاف ابن كيران، “ينتقدون علي الاستفادة من المعاش، لأن الملك عرف وضعيتي، وأرسله لي، ويقولون لي كان عليك أن ترفض، أنا لن ارفض من سيدنا أي شيء، وليس لأنني لا أستطيع”.