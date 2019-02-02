هل يقف «البام» وراء إضرابات التجار؟.. أطر الجرار تسعى إلى رفع المحتجين ضد “الفوترة”

بدأت تتضح بعض خيوط موجة الإضرابات الغامضة لصغار التجار، التي ضربت البلاد حديثا.

فقد أجهض تجار الدار البيضاء، أخيرا، محاولة خلق كيان وهمي باسم تنسيقية للتجار يدعو إلى الاستمرار في الإضرابات، حيث تبين أن الواقفين وراء حشد الدعم له أطر تشغل وظائف كبيرة في غرفة التجارة والصناعة بجهة الدار البيضاء الكبرى، تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.

ويشك التجار في أن هؤلاء واجهة لتجار كبار في الدار البيضاء تضرروا من رقمنة الفواتير.

لكن، بعدما تبين لاتحادات التجار وجود اختراق لمجهولين، راسلوا الجهات الحكومية المختصة، بخصوص الأطر المعنية في غرفة التجارة، وطرد المجهولين الذين سعوا إلى فرض إرادة التجار الكبار على التنسيقيات التي كانت في طور الإحداث.