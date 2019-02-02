“خبر سيء لحسنية أكادير قبل مواجهة الرجاء في كأس “الكاف

تلقت أنصار فريق حسنية أكادير خبرا سيئا قبل مباراة الفريق السوسي أمام الرجاء البيضاوي، في أولى مباريات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بسبب غياب لاعبه وهدافه كريم بركاوي، عن هذه المواجهة التي ستقام يوم غد الأحد بملعب “أدرار”.

وكان الطاقم التقني للفريق السوسي يمني النفس، بعودة اللاعب البركاوي، في هذه المباراة، غير أن التقرير الطبي أكد بأن اللاعب لن يكون حاضرا، ومازال في حاجة إلى أسبوع راحة إضافي، حتى يكون جاهزا للعودة للميادين من جديد، بعد الإصابة التي ألمت به في الفترة الأخيرة.

في الجانب الآخر، سيدخل فريق الرجاء البيضاوي هذه المباراة محروما من خدمات لاعبين أساسيين، هما الظهير الأيسر عمر بوطيب، والمدافع عبر الرحيم شاكر، اللذان يعتبران من أبرز الأسماء داخل المجموعة الخضراء.

وكانت قرعة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أوقعت الأندية المغربية الثلاثة، الرجاء البيضاوي، حسنية أكادير، والنهضة البركانية في مجموعة واحدة، وبالضبط في المجموعة الأولى، وهي المرة الأولى في تاريخ المنافسة التي يتواجد فيها ثلاثي محلي في ذات المجموعة.