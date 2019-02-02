جسر الزرقاء: إصابةٌ خطيرة لشاب تعرّض لإطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شاب، يبلغ من العمر 30 عامًا، بجروح خطيرة، عقِبَ تعرّضه لإطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء، مساء اليوم السبت.

وعُلمَ أنه تمّ نقلُ الشاب المُصاب إلى مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، لاستكمال العلاج.

ولم تتضح بعد خلفية الإصابة، لذلك باشرت الشرطة التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابساته.

يُذكرُ أنه في شهر آب/ أغسطس الماضي، قال مراقب الدولة الإسرائيلي في تقرير خاص إن أجهزة الأمن، وخاصة الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع العربي.

ووفقا للمراقب، فإن 1236 رجلا وامرأة في المجتمع العربي قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة عربية، أي 42% من مجمل النساء اللاتي قُتلن في ذلك العام في إسرائيل.