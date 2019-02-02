بعد اختفائه لشهور.. خالد الهيل يُوجه رسالة لـ "الحمدين"

وجه المعارض القطري البارز خالد الهيل، اليوم، رسالة هامة لتنظيم الحمدين الحاكم بالدوحة.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "السلام عليكم.. عدنا والعود أحمد الوقت الآن للعمل فعلى بركة الله ولا عزاء للمشككين".

وكان المعارض القطري البارز خالد الهيل، اختفى في ظروف غامضة لعدة شهور، في حين أكدت تقارير اختطافه لدى تنظيم الحمدين.

ويمثل خالد الهيل شوكة فى حلق تنظيم الحمدين، إذ يواصل الهيل محاولاته لفضح دعم تنظيم الحمدين للإرهاب حول العالم، وفى منطقة الشرق الأوسط بصورة خاصة، وهو ما يجعله على رأس الشخصيات المكروهة والتى تمثل قلق لقيادة الدوحة.