موسكو: واشنطن أبلغتنا بشكل رسمي بتعليق التزاماتها ضمن معاهدة الصواريخ النووية

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن نظيرتها الأميركية أبلغتها بشكل رسمي، اليوم، بتعليق التزاماتها وفق معاهدة القوى النووية متوسطة المدى وبدء إجراءات الانسحاب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، "يوم الثاني من شباط/فبراير، أخطرت الولايات المتحدة بشكل رسمي الاتحاد الروسي عبر ملاحظة من وزارة الخارجية حول تعليق مشاركتها في معاهدة القوى النووية متوسطة المدى للعام 1987، وبدء إجراءات الانسحاب منها".



وأكدت الخارجية الروسية على أنه" في ظل التهديدات التوي توجهها واشنطن، فالطبع سوف نقوم بكل ما هو ضروري لضمان أمننا القومي، وتحتفظ روسيا بالحق في التصرف بالمثل فيما يخص تطوير، وإنتاج، ونشر الصواريخ الأرضية متوسطة وقصيرة المدى".

وأضاف البيان أن "إظهارا لحسن النية، اتخذنا إجراءات شفافية غير مسبوقة تتجاوز متطلبات هذا الاتفاق، إلا أن كل جهودنا تم تجاهلها واعتراضها من جانب الولايات المتحدة".

