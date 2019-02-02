انت الان تتابع غوايدو يعلن تنظيم تظاهرة جديدة ضد الرئيس الفنزويلي في 12 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو السبت، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس، أن تظاهرة جديدة مناهضة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ستنظم في 12 شباط/فبراير.
واذ حض أنصاره على "مواصلة تعبئتهم في الشارع"، دعا غوايدو الى "تظاهرتين كبيرتين"، الاولى في يوم الشباب في فنزويلا في 12 شباط/فبراير والثانية مرتبطة بوصول المساعدات الانسانية من دون أن يحدد موعدها.
كانت هذه تفاصيل خبر غوايدو يعلن تنظيم تظاهرة جديدة ضد الرئيس الفنزويلي في 12 فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.