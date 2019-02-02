الان تتابع وزير الإعلام اليمني: العفو الدولية أكدت ارتكاب الحوثي “جرائم حرب” ضد المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تقرير منظمة العفو الدولية أكد ارتكاب المليشيا الحوثية جرائم جسيمة وانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وأشار إلى المواطنة أسماء العميسي 23 عاما، وهي أم لطفلين كأول امرأة يمنية تواجه حكم الإعدام من إحدى المحاكم الحوثية بتهمة تعاونها مع الحكومة الشرعية.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن التقرير يذكرنا بآلاف اليمنيين “ذكورا ونساء” بينهم عشرات المعتقلات خلف قضبان المليشيا الحوثية تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب،والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي وحرموا من حقوقهم الأساسية ووصل الأمر حد التصفية الجسدية،فيما خضع العشرات منهم لمحاكمات صورية بهدف ارهاب وإخضاع الشعب.