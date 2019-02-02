الان تتابع إنفلونزا الخنازير يواصل حصد ضحاياه في المغرب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

استمر مرض إنفلونزا الخنازير (إتش 1 إن 1) في حصد ضحاياه داخل مستشفيات عامة وخاصة في المغرب، وفق ما كشف وزير الصحة، أنس الدكالي، السبت.

وقال الدكالي إن عدد وفيات إنفلونزا الخنازير ارتفع إلى 9 حالات، مشيرا إلى أن الحالة الوبائية تبقى “عادية” مقارنة مع السنوات الماضية.

وأضاف الدكالي، في تصريح عقب اجتماع الخلية المركزية لتتبع الوضعية الوبائية، أن هذه الخلية تقوم بتتبع الوضعية، والتي أكدت أن الوضع لا يختلف عن السنوات الماضية، مشددا على أن الخلية تعمل على تتبع والتأكد من جميع المعطيات الفعلية للإصابة”.

وأوضح الوزير أنه من أصل 20 بالمئة من الأشخاص المصابين بأعراض الإنفلونزا أو عدوى الجهاز التنفسي، فإن 80 بالمئة منهم مصابون بالإنفلونزا.

وتابع أن الوضعية الفيروسية لهذه السنة تبين أن نسبة الصنف الفرعي “إتش 1 إن 1″، الذي يعد الأكثر انتشارا، بقيت في حدود 80 بالمئة، وهي النسبة نفسها المصرح بها من طرف منظمة الصحة العالمية على المستوى العالمي.