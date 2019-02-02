بالفيديو.. محمد بن راشد يزور مدائن صالح في السعودية

كشفت وكالة أنباء الإمارات عن زيارة قام بها نائب رئيس البلاد، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مدائن صالح التاريخية وجبل الفيل في محافظة العُلا السعودية

وحسب الوكالة، فقد قام بن راشد برفقة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ظهر اليوم بزيارة "مدائن صالح" التراثية الواقعة في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية والت تشكل أحد أهم مناطق الجذب السياحي في المملكة بما تتمتع به من قيمة تراثية مهمة ومكانة تاريخية كبيرة.

وتعرّف بن راشد خلال الزيارة على أهم معالم ومكونات المدينة التاريخية التي توصف بأنها بمثابة "المتحف المفتوح" بما تضم من عشرات المقابر التاريخية الضخمة، واستمع إلى شرح حول تاريخ "مدائن صالح" التي تم إعادة فتحها أمام الجمهور في العام 2012، لتنضم إلى مكونات الجذب السياحي في المملكة كمعلم تاريخي بارز يروي تفاصيل حقبة زمنية مهمة بما تعاقب عليها من حضارات عبر هذا الموقع الأثري بما يرمز له من قيمة وأهمية للتراث الإنساني بصفة عامة.

وشملت زيارة بن راشد كذلك، سكة حديد الحجاز التاريخية التي تم إنشاؤها في العام 1900م في عهد السلطان العثماني عبدالحميد الثاني، وكانت رحلاتها تربط بين دمشق، وعمان، وتبوك، ومدائن صالح، والعلا، والمدينة المنورة، واستخدمت قطاراتها قديماً في نقل قوافل الحجيج، إضافة إلى الجنود والمعدات العسكرية للتوسع في بلاد الشام والحجاز واليمن.

كما زار محمد بن راشد "جبل الفيل" وهو عبارة عن كتله صخرية تشبه الفيل، تقع على بعد 20كم من محافظة العلا يبلغ ارتفاعها عن الأرض 50 متراً، وأخذت هذا الشكل بفعل الرياح عبر آلاف السنين، وأضحت اليوم من المزارات السياحية التي يقصدها الزوار من محبي الرياضات الصحراوية ومتسلقي الجبال، كما أصبحت مقراً لإقامة الفعاليات السياحية الصحراوية وسباقات الخيل.

و أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للرؤية المستقبلية الطموحة والجهود التنموية الحثيثة التي تشهدها المملكة بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مشيداً برؤية المملكة في اتجاه تشجيع قطاع السياحة والتراث الوطني والجهود المبذولة في هذا الشأن ضمن سياسة التنويع الاقتصادي الذي تنتهجها المملكة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها للقطاع في ضوء "رؤية 2030" بما رصدته من أهداف تطويرية وتنموية مهمة ضمن مختلف القطاعات.

وأثنى بن راشد على النموذج الرائد الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في تقديم منتج سياحي مميز، إضافة إلى المكانة الفريدة التي تتمتع بها المملكة في مجال السياحة الدينية كونها تحتضن أطهر المواقع المقدسة وأهمها على الإطلاق لدى المسلمين ممثلة في الحرمين الشريفين، إذ يعزز الأجندة السياحية السعودية انتشار المناطق الأثرية والتراثية المهمة في ربوع المملكة، مع تأكيد رؤية 2030 أهمية إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم بوصفها شاهداً على الإرث السعودي العريق والموقع المميز لهذه المنطقة من شبه الجزيرة العربية على خارطة الحضارة الإنسانية.

وكانت "مدينة الحَجَر" أو مدائن صالح قد أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة في العام 2008 موقعاً للتراث العالمي، كأول موقع في السعودية ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي، إذ احتلت المدينة قديماً موقعاً استراتيجياً على الطريق الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر، وتضم العديد من المواقع الأثرية المهمة، إذ تعاقبت عليها حضارات خلّفت العديد من الشواهد الأثرية المهمة التي تروي تاريخ هذه المنطقة.