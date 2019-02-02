بدء التظاهرات المناهضة والمؤيدة لمادورو في كراكاس

اسماء السيد - كراكاس: بدأ الالاف يتظاهرون السبت في كراكاس، البعض للمطالبة بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو لمصلحة خوان غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة، والبعض الاخر إحياء للذكرى العشرين للثورة البوليفارية ولتكرار دعمهم لمادورو.

وتجمع أنصار المعارضة الذين ارتدوا علم فنزويلا في خمس نقاط شرق العاصمة وبدأوا السير نحو مقر ممثلية الاتحاد الاوروبي في حي لاس مرسيدس.

وهتف متظاهرون "حرية، حرية، حرية" فيما حمل آخرون صورا مشطوبة لمادورو.

وكتب على لافتات "الحرس (البوليفاري) سيسقط مثل جدار برلين" و"مادورو قاتل: الفنزويليون يموتون جوعا".

وكان رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو أعلن أن المعارضة تريد توجه "رسالة الى الاتحاد الاوروبي" لشكر "كل تلك الدول التي ستعترف بنا قريبا".

واختارت المعارضة أن تتظاهر السبت لتوجه أيضا رسالة في الذكرى العشرين للثورة البوليفارية، علما بان الثاني من شباط/فبراير يصادف أيضا ذكرى تنصيب الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز الذي يجسد مادورو استمرارا لنهجه.

من جهتهم، تجمع أنصار مادورو في جادة بوليفار بوسط المدينة وارتدى عدد كبير منهم اللون الاحمر.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة تطالب الولايات المتحدة ب"الخروج من وطني".

وقبل بضع ساعات من بدء هذه التظاهرات، أعلن جنرال في القوات الجوية تأييده لغوايدو في وقت يعول مادورو على دعم القوات المسلحة للبقاء في السلطة.