ترند الموجز|الحرارة تصل لصفر خلال ساعات..وقصة غادة بطلة "السوشيال ميديا"..وعفيفي يرد على "دلدول تركي"..وموعد مباراة الزمالك وجورماهيا

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، طقس الأحد: شبورة كثيفة والحرارة تصل لـ"صفر" في هذه المناطق، و#انقذوا_غادة.. قصة فتاة مصابة بمرض نادر أصبحت حديث "السوشيال ميديا"، وأحمد عفيفي يرد على هاشتاج "دلدول تركي"، وموعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع.. وبشرى سارة لجروس.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

طقس الأحد: شبورة كثيفة والحرارة تصل لـ"صفر" في هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على والوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة علي بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على بعض المدن:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 07

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07

قنا العظمى 25 درجة والصغرى 08

أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 19 درجة والصغرى صفر

نخل العظمى 21 درجة والصغرى صفر

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#انقذوا_غادة.. قصة فتاة مصابة بمرض نادر أصبحت حديث "السوشيال ميديا" (صور)

دخل هاشتاج "#انقذوا_غادة"، ضمن قائمة ترند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت، بعد مناشدة فتاة تدعى غادة رجب، مريضة بمرض نادر، بمساعدتها لوصول صوتها للمسؤولين للسفر للعلاج بالخارج.

دعوة الفتاة ذات الـ20 عاما، لاقت تعاطفا كبيرا بين المغردين، وبالفعل اجتاح الهاشتاج السوشيال ميديا، أملا في تحقيق حلم غادة بالسفر للخارج لإنهاء رحلة معاناتها مع مرضها، الذي جعلها حبيسة لكرسي متحرك منذ صغرها.

وغردت الفتاة على حسابها بتويتر، برسالة استغاثة قائلة: "أنا غادة مريضة بمرض neurofibromatosis للأسف ملوش علاج بمصر لصعوبة الحالة والعلاج متواجد بالدول المتقدمة طبيا، المرض أثر على العمود الفقري والجلد وتم استغلال حالتي بالإعلام والصحافة والمسؤولين ومحدش ساعد في النهاية.. محتاجين الدعم منكم عشان أسافر".

غادة تستغيث بالسيسي

كما ناشدت غادة الرئيس السيسي عبر حسابها بالفيس بوك قائلة: "لقد حققت أحلام الكثيرين من بعد الله سبحانه وتعالى، وأنا فى انتظار تحقيق أمنيتى الوحيدة التي أدعو الله بها ليلًا ونهارًا.. أنا يا سيادة الرئيس غادة رجب، بنت من ولادك مريضة بمرض neurofibromatosis للأسف مفيش علاج للمرض ده غير خارج مصر فى بلاد كثير منهم أمريكا وألمانيا وأستراليا، والمرض اثر على العمود الفقري والجلد.. صور حالتي لا تعبر عن أي وجع بحس بيه".

وتابعت: "يا سيادة الرئيس فين حقي، كان قدري إني اتولدت بمرض مختارتهوش لكن اختارت أن لازم أعافر عشان أعيش، رئاسة الوزراء السابقة يا سيادة الرئيس والمتحدث باسمها طارق كامل ووزارة الصحة السابقة وعدوني بالمساعدة وأنهم هيسفروني وقالولى إن حضرتك شوفت حالتي فى شاشات البرامج ولكن محدش نفذ قرارك بمساعدتي والكل تجاهل وتم الاكتفاء بأرسالي لمستشفى نيورسباين زي ما فى التقرير مكتوب وبعدها متمش أي حاجه وكل الأحداث دى مذكورة بكاملها فى الصحافة من سنتين".

وواصلت: "دائمًا يا سيادة الرئيس تنادي في المؤتمرات باسم الشباب والمستقبل، لكن أنا ايضًا شابة كل سعيها التوقف عن الشعور بالألام لتبدأ بعدها مرحلة تحقيق الطموحات والأحلام فى الحياة، أرجوك يا سيادة الرئيس استجيب لحالتى فوالله كل أمنيتى التوقف عن الوجع فقط وأنعم بالصحة والعافية".

وعن مطالبها أوضحت: "أريد أن يتم توكيل أطباء لمراسلة مثلهم بالخارج لإرسال حالتها إليهم والتكليف بالعلاج، لأن مفيش دكتور واحد اجتمعت فيه الإنسانية أنه يساعدني فدائمًا كل غاية بعض الدكاترة ثمن الروشتة فقط وللأسف ثمن الروشتة بقى كبير جدًا عليا وعلى ظروفي الإجتماعية".

وتناشد وزيرة التضامن

استغاثة غادة لم تقف عند الرئيس فقط، بل ناشدت أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة: "يا دكتور غادة بقالي 3 سنين من سنة 2016 تقدمت بمطالبة لمعاش الكرامة عشان يساعدني في احتيجاتي المعيشية وفي أدويتى اللي أبويا ميقدرش عليها لوحده ولسه لحد دلوقتي مأخدتهوش، أنا عايزة أعرف بس مدام حالة زىي لسه مأخدتهوش امال مين اللي يستحقه.. مش المرضى اللي معندهمش امكانيات برده؟".

وأضافت: "أنا عايزة أعرف فين حقي؟ يعني لا علاج ولا حتى معاش ولا أي ىحاجه خالص كده.. قدمت بطلب تظلم فى أوائل سنة 2018 وواحد دلوقتى مفيش استجابة، ،تمنى يا دكتور انك تشوفي الاستغاثة وتساعديني فأنا والله كل اللى بطلبه حقى فقط".



حلم فتاة تعشق الأهلي

أحلام الفتاة العشرينية بسيطة للغاية، فهى تحلم بالشفاء، لتحقق حلم حياتها بالعمل كمصورة للنادي الأهلي، الذي تعشقه.

وتقول غادة في رسالة سابقة: "والله أنا مش مطالبي كتير غير إني أعيش بدون وجع وتشوه وبعدها أحقق أحلامي وأهمها أكون مصورة النادي الأهلي ..هو ده مستحيل وكتير أووى كده !!!!".

واستكملت: "أرجوكم عايزاكم تكونوا ضهرى وسندي وصوتي كمان يمكن بسببكم صوتي يعلى وحد يسمعنى المرة دي اعتبروني بنتكم أختكم أنا فى الآخر إنسان موجوع بسبب حاجه مختارتهاش بس اختارت إنى لازم أعافر عشان أكسب الحرب دى وأنقذ روحي المحبوسة في جسدى المريض".

وختمت رسالتها قائلة: "أتمنى إن الإعلام المصري يجتمع على مساعدتى.. وأتمنى جدا إن حد من المسؤولين يستجيب لحالتي المرة دي.. أرجوكم كفاية وعود أنا تعبت وأتسرق من عمرى كتير.. انظروا لحالتي بعين الإنسانية".

تقرير طبي وصور توضح حالة غادة

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"دلدول تركي".. هكذا رد أحمد عفيفي على الهاشتاج المسيء

دشنت بعض الجماهير هاشتاجا مسيئا لأحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، بعنوان "#الولا_عفيفي_دلدول_تركي".

ويأتي ذلك في ظل الصراع بين الأهلي وبيراميدز، بسبب أزمة المباريات المؤجلة للمارد الأحمر، وما تبعها من بيانات متبادلة بين الطرفين.

من جانبه علق أحمد عفيفي على الهاشتاج المسيء، قائلا عبر حسابه الشخصي بتويتر: "عشان نخلص، لا بشتم ولا بتهم حد، كلامي دايما في الموضوع مش في الاشخاص ولا المؤسسات، مبتعرفش ترد على الفكرة بالفكرة دي مشكلتك مش مشكلتي، متعرفش اصلا الفرق بين مناقشة الموضوع ومناقشة الشخص فانا مش الجهة المناسبة لتأهيلك، عجزت خالص عن الرد فقررت تبدأ حملة اغتيال معنوي be my guest".

وكان بيراميدز والزمالك، قد اعترضا على عدم لعب الأهلي مبارياته المؤجلة حتى الآن، مما أثار أزمة في الوسط الرياضي.

وأرسل الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة، الجمعة، يخطره بتمسكه بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل.

ويأتي رد القلعة الحمراء بعد تصعيد نادي بيراميدز أزمته مع الجبلاية، بشأن تأجيل مباريات الأهلي، حيث تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الاتحاد المصري.

ورد أحمد عفيفي على خطاب الأهلي قائلا: "ما تمت المطالبة به هو تغيير المنافسين لضمان المتبقي من ما يسمى بتكافؤ الفرص وليس تعديل موعد المباريات بالتالي لن يؤثر ذلك على المسافات الزمنية بين المباريات بالتالي لا داعي للخوف من مزيد من الإجهاد، وأظن كما يظن الجميع أن الأهلي مستعد دائما لأي منافس لأنه - كما نعرف جميعًا - بمن حضر".

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موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع.. وبشرى سارة لجروس

يستضيف جورماهيا الكينى، الزمالك، في الثالثة عصر الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات على حساب اتحاد طنجة المغربي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1، في دور الـ32 الثاني.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجور ماهيا الكيني.

ويشارك الفريق الأبيض في الكونفدرالية، باعتباره بطلا لكأس مصر نسخة 2017-18.

وكان الزمالك قد ودع النسخة الماضية من البطولة من دور الـ32 على يد فريق ولايتا ديشا المتواضع.

بشرى سارة لجروس

وشارك عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزملك بشكل قوي في المران الأخير للفريق الأبيض ما طمئن الجهاز الفني على جاهزيته للمباراة.

وكان جمعة قد تعرض لإصابة في تدريبات الفريق بكينيا عبارة عن إصابة فى أنكل القدم ولم يتمكن اللاعب من استكمال المران.

التشكيل المتوقع

وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا

الهجوم: عمر السعيد

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1، المشفرة

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