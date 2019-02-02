غوايدو أعلن تنظيم تظاهرة جديدة ضد مادورو في 12 شباط

كشف رئيس البرلمان الفنزويلي الّذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا ​خوان غوايدو​، أمام آلاف من أنصاره في ​كراكاس​، أنّ "تظاهرة جديدة مناهضة للرئيس الاشتراكي ​نيكولاس مادورو​ ستنظّم في 12 شباط الحالي".

وفي وقت سابق، أعلن غوايدو أنّ "مساعدات انسانية ستصل في الأيام المقبلة إلى الحدود الكولومبية و​البرازيل​ وإلى "جزيرة في البحر الكاريبي"، داعيًا الجيش إلى السماح بدخولها البلاد.