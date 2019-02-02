غوايدو أعلن تنظيم تظاهرة جديدة ضد مادورو في 12 شباط

كشف رئيس البرلمان الفنزويلي الّذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا خوان غوايدو، أمام آلاف من أنصاره في كراكاس، أنّ "تظاهرة جديدة مناهضة للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ستنظّم في 12 شباط الحالي".
وفي وقت سابق، أعلن غوايدو أنّ "مساعدات انسانية ستصل في الأيام المقبلة إلى الحدود الكولومبية والبرازيل وإلى "جزيرة في البحر الكاريبي"، داعيًا الجيش إلى السماح بدخولها البلاد.
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