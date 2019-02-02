أفيوني: القطاع الرقمي فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي وسنركز على القطاع الخاص ورواد الأعمال

أكّد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، أنّ "القطاع الرقمي فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي، وهو موضوع أساسي في خطة النمو الاقتصادي"، موضحًا أنّه "إذا أردنا تحقيق نمو اقتصدي قوي، علينا التركيز على هذا القطاع".

ورأى في تصريح تلفزيوني، أنّ "تكنولوجيا المعلومات مهمّة في القطاعين العام والخاص"، مشدّدًا على أنّ "لدينا قدرات بشرية كبيرة في عالم المعلومات والتكنولوجيا، وطاقات شبابية جيّدة جدًّا ومبدعة، ومهمّتنا التركيز على ​القطاع الخاص​ ورواد الأعمال والشركات الصغرى".

ولفت أفيوني، إلى أنّ "بناء الاقتصاد الرقمي يشجّع رواد الأعمال والمستثمرين على الاستمثار في ​لبنان​ وتأسيس شركات وخلق فرص عمل، ومن المهم أن تكون هذه المشاريع على قاعدة الإنماء المتوازن".