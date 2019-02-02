قيومجيان: ندخل الحكومة بنية الإنتاج والتخلي عن وزارة الثقافة ليس تنازلا بل تضحية

أكّد وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​، "أنّنا ندخل إلى الحكومة بنيّة الإنتاج، لا لتضييع وقتنا بالعرقلة والكيديات".

ونوّه في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الظروف شاءت لحلحة ملف ​تشكيل الحكومة​، أن نأخذ حقيبتين كأرمن، ولا شيء يمنع ذلك"، مشدّدًا على أنّ "تخلّي "​حزب القوات اللبنانية​" عن ​وزارة الثقافة​، ليس تنازلًا بل تضحية، وكما قال رئيس القوات ​سمير جعجع​، لا يوجد وزارات سيئة بل ممارسات سيئة".

وأوضح أنّه "سيكون لدينا خطة لإعادة النزاحين السوريين إلى بلدهم، رغم أنّ هذا الأمر مرتبط بالقرار السياسي للحكومة".