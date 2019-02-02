ندى بستاني: سنقدم إلى الحكومة خطة للكهرباء وضعها باسيل وأمامنا مئة يوم لتظهر إنتاجيتنا

أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، "أنّنا أمام تحدٍّ هو ملف الكهرباء، وهو أوّل ملف سنعمل عليه".

وبيّنت في تصريح تلفزيوني، "أنّنا سنقدّم إلى ​الحكومة​ خطة وضعها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ عام 2010 عندما كان وزيرًا للطاقة، ونحن نعمل عليها منذ وقتها، وسنجري عليها بعض التحديث".

وأوضحت بستاني، أنّ "مهلة المئة يوم الّتي حدّدها باسيل، هي بمثابة تحدٍّ لنا لنبيّن إنتاجيّتنا خلال مئة يوم".