الجراح: البيان الوزاري سيعبر عن طموحات الحكومة ونأمل إحداث فرق إعلامي

ركّز وزير الإعلام ​جمال الجراح​، على أنّ "البيان الوزاري للحكومة الجديدة سيعبّر عن طموحاتها وعن والملفات الّتي ستقاربها والإنجازات الّتي تريد تحقيقها، لا سيما ما يتعلّق بملفات ​الاقتصاد​، ​الكهرباء​ ​الموازنة​، ​النفايات​ وغيرها".

وأعرب في تصريح تلفزيوني، عن أمله بأن "تتمكّن ​الحكومة​ من مقاربتها بمسؤولية وتقرّها". كما أبدى أمله بأن "نتمكّن من إحداث فرق إعلامي".