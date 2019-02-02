أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ انه "بتاريخ 2/2/2019 وأثناء مطاردة دورية من المديرية العامة لأمن الدولة ​سيارة​ نوع كيا بيكانتو يقوم من بداخلها بترويج ​المخدرات​ في منطقة نهر ابراهيم- جبيل، تعرضت الدورية ل​إطلاق نار​ فردت بالمثل مما أدى إلى إصابة أحد المطلوبين الذي تم نقله إلى ​مستشفى​ سيدة مارتين- جبيل وفرار الآخرين إلى جهة مجهولة، وتم ضبط السيارة المذكورة وبداخلها كمية من مادة الهيرويين موضبة وجاهزة للبيع وكمية من ​حشيشة الكيف​، والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: إصابة مطلوب بترويح مخدرات وفرار آخرين خلال مطاردتهم بجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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