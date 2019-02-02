بو صعب: مضيعة الوقت ليست من مصلحة أحد وكل الأفرقاء مصرون على التعاون مع بعضهم البعض

شدّد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، على أنّ "تضييع الوقت غير مسموح، ومضيعة الوقت ليست من مصلحة أحد".

وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "كلّ الأفرقاء السياسيين دون استثناء مصرّون على التعاون مع بعضهم البعض، للتعويض عن الوقت الّذي أضعناه"، لافتًا إلاى أنّ "اللبنانيّين بانتظار ما ستنتجه الحكومة".