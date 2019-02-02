شدّد وزير الدفاع الياس بو صعب، على أنّ "تضييع الوقت غير مسموح، ومضيعة الوقت ليست من مصلحة أحد".
وأكّد في تصريح تلفزيوني، أنّ "كلّ الأفرقاء السياسيين دون استثناء مصرّون على التعاون مع بعضهم البعض، للتعويض عن الوقت الّذي أضعناه"، لافتًا إلاى أنّ "اللبنانيّين بانتظار ما ستنتجه الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: مضيعة الوقت ليست من مصلحة أحد وكل الأفرقاء مصرون على التعاون مع بعضهم البعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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