جنبلاط: يبدو أن الفساد انتهى بسحر ساحر فأُزيلت الوزارة بشخطة قلم وساد القانون

لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، إلى أنّ "كي لا نعكّر صفو المسؤولين نهار الأحد بَعد عناء التأليف، يبدو أنّ ​الفساد​ انتهى بسحر ساحر، فأُزيلت الوزارة بشخطة قلم وساد القانون".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الشيء نفسه حدث لوزارة حقوق الإنسان، فإنّ الأمور تبدو على ما يُرام في السجون والنظارات، وأنّ أخبار التعذيب أثناء التحقيق محض إشاعات وافتراء".