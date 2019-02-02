فيديو.. تونس تطارد إرهاب الإخوان

وكالات

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "تونس تطارد إرهاب الإخوان".

وأوضح الفيديو أن الأدلة تؤكد يومًا بعد يوم على تورط تنظيم الإخوان الإرهابي

في نشر الفوضى والإرهاب في تونس واستهداف المعارضين.

وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن محافظ البنك المركزي

التونسي وجه خطابًا لكل البنوك طلب فيها معلومات تخص الحسابات المفتوحة باسم عناصر التنظيم وقياداته للكشف عن الدور القطري والتركي في تمويل الإرهاب في البلاد، وذلك حسبما أفادت وكالات الأنباء التونسية.