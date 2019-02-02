فيديو.. تونس تطارد إرهاب الإخوان

صورة من الفيديووكالات
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "تونس تطارد إرهاب الإخوان".
وأوضح الفيديو أن الأدلة تؤكد يومًا بعد يوم على تورط تنظيم الإخوان الإرهابيفي نشر الفوضى والإرهاب في تونس واستهداف المعارضين.
وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن محافظ البنك المركزي
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