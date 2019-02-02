بوتفليقة يعلن عزمه الترشح لرئاسة الجزائر لفترة خامسة

قال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، اليوم السبت، "إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سعيا لتولي فترة رئاسية خامسة".
وأوضح أويحيى في مؤتمر صحفي أن بوتفليقة سيعلن عن ترشحه للانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، عبر رسالة إلى الشعب الجزائري خلالالأيام المقبلة.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس الوزراء الجزائري قوله: "إن الدستور الحالي لا يمنع ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولذلك فترشحه صار مسألة وقت"، وأشار أويحيى إلى أنه يعتقد أن بوتفليقة ما زال "المرشح
وكان مرشحان آخران، هما رئيس الوزراء السابق علي بن فليس والجنرال المتقاعد علي غديري، قد أعلنا خوضهما سباق الرئاسة.
من جانبها، أعلنت أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائري مجتمعة في مقر الحزب الحاكم، دعوتها لبوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة.
واعتبرت الأحزاب ممثلة بجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب أمل الجزائر، والحركة الشعبية، أن بوتفليقة هو "مرشحها الأوحد".
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