محمد بن راشد يرحب بزيارة البابا فرنسيس للإمارات

وكالات:

رحب نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالزيارة المرتقبة لبابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "نرحب بزيارة البابا فرنسيس لدولة الإمارات.. زيارة تاريخية هدفها تعميق

قيم التسامح والتفاهم والحوار الديني ... تجمعنا الإخوة الإنسانية .. وتجمعنا الوصايا السماوية المشتركة .. وتجمعنا نوايانا من أجل مستقبل أفضل للبشرية .. أهلا وسهلا بك في عام التسامح على أرض الإمارات".

ومن المقرر أن يعقد البابا

فرنسيس في جامع الشيخ زايد الكبير، وهو أكبر مسجد في الإمارات، اجتماعا مغلقا مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين، خلال زيارته المقررة بين يومي الثالث والخامس من فبراير.

وتأتي زيارة البابا تجسيدا للحوار بين الأديان ونشر التسامح والاعتدال والمحبة في العالم، كما تلقي الضوء على التنوع الثقافي والتسامح الديني في دولة الإمارات، التي تمثل رمزا ونموذجا للتعايش والإخاء والتسامح والأمن والأمان.