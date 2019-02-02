بسبب منعه من تجاوز حدود الكركارات بدون جواز سفر.. شخص يضرم النار عمدا في جسده

أقدم شخص، اليوم السبت، في مدينة العيون المغربية، على إضرام النار في جسدهـ وذلك بالمركز الحدودي الكركارات، مما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الثالثة.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24″، فإن المعني بالأمر أضرب النار في جسده عمدا بعدما رفضت شرطة الحدود السماح له بالعبور دون جواز السفر، وبحوزته كميات من البنزين.

وأضافت مصادر الموقع أن الحادث أدى إلى إصابة عنصرين من شرطة الحدود بحروق خفيفة، في الوقت الذي تم فيه نقل المعني بالأمر إلى المستشفى الإقليمي في مدينة الداخلة بسبب خطورة الحروق التي أصيب بها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الوقاية المدينة قاموا بتغطية جسد المصاب بثوب أبيض خاص أثناء عملية نقله إلى المستشفى وذلك بسبب منظر جسده المصاب بالحقروق الخطيرة.