انت الان تتابع تفاصيل خبر جنرال فنزويلي رفيع يعلن انشقاقه عن مادورو ومبايعة غوايدو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 08:23 مساءً - أعلن الجنرال في القوات الجوية الفنزويلية فرانسيسكو يانيز، اعترافه بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، فيما اعتبرته القيادة العليا لسلاح الجو بـ"الخيانة".

وقال الجنرال المنشق عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تسجيل مصور نشره على حسابه في "تويتر": "أعترف بخوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا" مضيفاً: "90% من العسكريين في البلاد لا يخدمون الديكتاتور (مادورو)، بل (يخدمون) الشعب".

وتابع قائلاً: "قيل لي أن الديكتاتور مادورو يحتفظ بطائرتين مجهزتين للإقلاع فورا إلى خارج البلاد"، وفقاً لما ذكره التلفزيون الفنزويلي "TVVenezuela".

وفي الفيديو، دعا الجنرال العضو في القيادة العليا للقوات الجوية، القادة والمجندين في الجيش الفنزويلي، للسير على خطاه والانشقاق عن مادورو.

وبحسب "رويترز"، فإن الموقع الألكتروني للقيادة العليا للقوات الجوية الفنزويلية، تعرّف الجنرال بأنه مديراً للتخطيط الاستراتيجي في القيادة العسكرية العليا لسلاح الجو الفنزويلي، كما اتهمته في بيان لها على "تويتر" بـ "الخيانة".

وأصبح يانيز ثاني جنرال فنزويلي كبير يعترف بغوايدو منذ أن نصّب الأخير نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا في الـ23 من يناير الماضي، بعد الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل، خوسيه لويس سيلفا، الذي أعلن انشقاقه عن حكومة مادورو في 27 من الشهر الماضي.

والخميس الماضي، عبَّر غوايدو، عن الدور الكبير الذي يؤديه الجيش في الظرف الحالي، واعتبر أن دعمه (الجيش) "حاسم" في الإطاحة بالرئيس مادورو.

وأضاف في مقال له نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه كانت له لقاءات سرية مع "أفراد من القوات المسلحة وقوات الأمن".

وتابع غوايدو: "سيحتاج الانتقال دعم الوحدات العسكرية الرئيسة، لقد أجرينا محادثات سرية مع أفراد من القوات المسلحة وقوات الأمن".

وتدعم الولايات المتحدة المعارض غوايدو في خطواته الهادفة إلى الإطاحة بمادورو، وكان ترامب قد أجرى، اتصالاً هاتفياً بغوايدو، يوم الأربعاء الماضي "وهنأه" عقب إعلان نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

كما أعلنت الأوروغواي والمكسيك، أيضاً، تنظيم مؤتمر دولي في 7 فبراير المقبل، في مونتيفيديو، يجمع البلدانَ والمنظمات الدولية التي تتخذ "موقفاً محايداً" إزاء الأزمة في فنزويلا، بهدف الدفع بجهود الحوار باعتباره مَخرجاً لإنهاء الأزمة في البلاد.

وكان مادورو قد أعلن، الجمعة الماضي، استعداده للقاء خصمه غوايدو، لكن الأخير سارع إلى رفض المشاركة في "حوار شكلي"، داعياً أنصاره لمواصلة الاحتجاجات في الشارع حتى رحيل الرئيس اليساري.