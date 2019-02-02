شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تُبدي استعدادها على العمل مع الحكومة القادمة في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أبدت وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي استعداد بلاده على العمل مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها في الهند بعد الانتخابات العامة. وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن باكستان تأمل في تحسين العلاقات مع كافة الدول، وأنها تريد بناء علاقات جيدة مع الهند. وأضاف أن باكستان تسعى إلى حل القضية الكشميرية العالقة مع الهند عبر الحوار البناء.



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