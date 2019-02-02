أنقرة تعلن اعتقال قيادي في العمال الكردستاني على صلة بإسرائيل

الخليج 365/ بغداداعلنت السلطات التركية، السبت، اعتقال قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني، كان معنيا بتنظيم لقاءات حزبه مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة التركية بحسب "روسيا اليوم"، إن "فرق مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك في ولاية مرسين، كشفت بعملية دقيقة أن داوود باغستاني المرتبط بما يسمى المجلس التنفيذي لحزب العمال الكردستاني، ينشط لصالح التنظيم /حزب العمال الكردستاني/ في مرسين وأضنة تحت اسم مستعار هو، جان بولوت تورغاي".



واضافت "تم في العملية الأمنية مصادرة تسجيلات لكلمات ألقاها باغستاني سابقا في معسكرات الحزب في العراق، وكشفت عن ترويجه لأنشطة حزبه عبر حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت النيابة التركية، أن باغستاني كان رئيسا لـ"المعهد الإسرائيلي الكردي"، وعمل في السنوات السابقة وسيطا لتنظيم لقاءات حزبه مع ممثلين عن إسرائيل والولايات المتحدة.