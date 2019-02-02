أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر ترشح بوتفليقة للانتخابات المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر رباعي التحالف الرئاسي في الجزائر ترشيح الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وجاء الإعلان عقب اجتماع قادة الأحزاب الأربعة مساء السبت، بمقر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، إضافة إلى كل من: التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر.

ودعت أحزاب الموالاة الأربعة بوتفليقة للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وأشار بيان صدر عنها إلى أنه "تقرر دعم رئيس الجمهورية ومرافقة برنامجه من أجل الحفاظ على الجزائر والوحدة الوطنية"، في انتظار إعلان الرئيس الجزائري عن موقفه النهائي الذي لم يبق له إلا شهر وذلك حتى 03 مارس/آذار المقبل.





وعقب الاجتماع، قال معاذ بوشارب منسق قيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إن "ترشيح بوتفليقة جاء نظرا لسداد خياراته وإنجازاته المحققة طيلة 20 عاماً الماضية"، إضافة إلى "حماية الجزائر من المناورات الخبيثة ورفع تحدياتها، والحفاظ على مسار التنمية الوطنية، للوقوف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول المساس باستقرارها ووحدة ترابها".

واعتبر التحالف الرئاسي في الجزائر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بمثابة "الموعد السياسي الحاسم لمستقبل البلاد، لدعم وحدة الشعب وشحذ الهمم وتحكيم العقل أمام الخطابات الشعبوية" في إشارة إلى المعارضة.

ووصل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاماً إلى سدة الحكم عام 1999، وأعيد انتخابه في 2004 و2009 و2014.