التحالف العربي يدك آليات وتجمعات حوثية في صعدة وتعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كبدت مقاتلات التحالف العربي وقوات الجيش اليمني، السبت، مليشيا الحوثي، خسائر بشرية ومادية في محافظتي صعدة وتعز، شمال وجنوب غربي البلاد.

وأكد الجيش اليمني، في بيان مقتضب، أن طيران التحالف العربي دمر عربة عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في وادي الفحلوين القريب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة"، موضحاً أن العربة العسكرية كانت تحمل أسلحة عيار ١٢.٧م.

وفي بيان آخر، ذكر الجيش اليمني أن قواته قصفت مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبل البرقة بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين جراء القصف.

وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات مليشيا الحوثي في منطقة البرح بالمديرية ذاتها، مكبدة الانقلابيين خسائر في الأرواح والمعدات.

ويتواصل نزيف مليشيا الحوثي بشكل يومي، جراء معارك وقصف الجيش اليمني وغارات التحالف العربي في العديد من جبهات اليمن.