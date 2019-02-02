كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة إسبانية: رئيس فنزويلا يخطط للهرب إلى دول عربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خوليو بورخيس، السفير المعين لدى ليما من قبل زعيم المعارضة الفنزويلية "خوان جوايدو"، إنّ الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، يطرق أبواب الدول العربية وأوروبا الشرقية قبل تخليه عن منصبه.

وقبل 10 أيام، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلى جوايدو، من نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، رافضا الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية، وسط اعتراف الولايات المتحدة وعدة دول بأمريكا اللاتينية.

وقال بورخيس لوكالة "افى" الإسبانية، اليوم السبت: "نعلم بالفعل أنهم يقرعون الأبواب لدى دول مختلفة للبحث عن إمكانية اللجوء أو الاختباء عندما يغادرون فنزويلا".