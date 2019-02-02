ابن كيران: الزفزافي ومجموعته ضحية.. وقناعتي أن المشكل سيحل بعفو ملكي

لأول مرة يكشف عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، عن موقفه من متابعة معتقلي حراك الريف، حيث قال، صباح اليوم السبت، في لقاء مع عدد من المنابر الإعلامية، “الزفزافي ومجموعته ضحية والفاعلون الأساسيون ليسوا هم”.
وأضاف ابن كيران، في اللقاء الذي حضره “اليوم 24”: “قناعتي أن المشكل سيحل بعفو ملكي، وكنت قد طلبت ذلك من سيدنا، في مهرجان لشبيبة الحزب”.
وقال ابن كيران أيضا: “قلت لمن يناصر المعتقلين، أن يأتوا البيوت من أبوابها، لا تنتظروا مساندتنا بالضغط على الدولة”.
وأوضح ابن كيران أنه استقبل المدافعين عن المعتقلين، بتنسيق من النقيب محمد زيان، مؤكدا أن موقفه تفادي “شد لي نقطع ليك مع الدولة ديالنا، نحن كسياسيين يجب أن نعي بالمرحلة الصعبة جدا”.
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