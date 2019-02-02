الجيش اليمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 925 خرقا لـ"هدنة الحديدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، السبت، أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت 925 خرقا لاتفاق السويد الذي وقع في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران قتلت 57 يمنيا وأصابت 412 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غربي اليمن.





وأشار الموقع إلى أن مليشيا الحوثي تواصل قصف واستهداف المنشآت العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية في مدينة الحديدة.

وأثمرت المشاورات اليمنية في السويد مكاسب عديدة في الملف اليمني، وخلافا لكونه لبنة أولى في طريق السلام شكل اتفاق ستوكهولم ضربة موجعة للمشروع الإيراني باليمن، لكن تسعى المليشيا الإرهابية لتعطيله على ما يبدو.





ونص اتفاق ستوكهولم على انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوما كمرحلة أولى، فيما ستكون المرحلة الثانية هي الانسحاب من مدينة الحديدة إلى أطرافها، إلا أن تطبيق الاتفاق واجه خروقات متتالية من جانب المليشيا لعرقلة جهود السلام.