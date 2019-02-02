قتلى في هجوم لـ"الشباب" الإرهابية على قاعدة إثيوبية بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم السبت، أن سيارة ملغومة انفجرت أمام قاعدة عسكرية لجنود إثيوبيين في جنوب الصومال، ما أدى لسقوط عدد غير محدد من الضحايا.
وقال شاهد عيان لرويترز إن الانفجار أودى بحياة 10 أشخاص بينهم جنود ومدنيون، فيما ذكر مسؤول أمني محلي لفرانس برس أن "انتحاريا من حركة الشباب الإرهابية استهدف حاجزا أمنيا على مدخل القاعدة العسكرية لمنطقة بارديري. وأُبلغنا أن 4 جنود إثيوبيين على الأقل كانوا على الحاجز لقوا حتفهم جراء الانفجار".
وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة في بيان إنه أسفر عن مقتل 16 جنديا إثيوبيا.
ولم يصدر على الفور تأكيد رسمي بعدد الضحايا جراء الهجوم الإرهابي.
وتبعد مدينة بارديري 350 كلم غرب مقديشو، وفي هذه المنطقة تنشط القوات الإثيوبية في إطار قوة الاتحاد الأفريقي في البلاد التي تضم 20 ألف جندي.
وتنفذ جماعة الشباب الإرهابية هجمات باستمرار ضد الجيش الصومالي وقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، والتي من بينها قوات إثيوبية جنبا إلى جنب مع أوغندا وكينيا ورواندا ودول أخرى.
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