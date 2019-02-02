شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباك بين الجيش الفلبيني ومقاتلي أبو سياف يخلف 8 قتلى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مانيلا)

قال الجيش الفلبيني اليوم (السبت)، إنه قتل ثلاثة يشتبه بأنهم من مقاتلي جماعة أبو سياف، وخسر خمسة من جنوده خلال اشتباك في جزيرة نائية بجنوب البلاد.

وقال الكولونيل جيري بيسانا المتحدث باسم قيادة الجيش في غرب مينداناو، إن الاشتباك مع أكثر من 100 من أفراد جماعة أبو سياف وقع في بلدة باتيكول في إقليم سولو نحو الساعة 1130 صباحاً، حيث كانت القوات تبحث عن الضالعين في الهجوم الذي استهدف كنيسة يوم الأحد الماضي.