شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى وجرحى بهجوم على قاعدة للحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (طهران) قُتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجوم مسلح جنوب شرقي البلاد اليوم (السبت). قُتل أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجوم مسلح جنوب شرقي البلاد اليوم (السبت). وأفادت وكالة أنباء النظام الرسمية، أن الهجوم وقع في محافظة سيستان بلوشستان، وأن المسلحين هاجموا مركزا لقوات الحرس في مدينة نيكشهر.



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