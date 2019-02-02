إصدار أمريكي خاص يجمع ولي العهد السعودي وأمير قطر

سبوتنيك

جمع إصدار أمريكي خاص، كلا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني في قائمة لشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تصنيفات مختلفة، كان من أبرزها قائمة من هم دون 40 عاما، جمعت بين شخصيتين عربيتين هما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالإضافة إلى شخصيات عالمية مثل كيم جونغ اون. وفقا لموقع "الحرة".

قائمة من هم دون أربعين عاما:

محمد بن سلمان: ولي عهد السعودية، منذ تولي والده الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم. من أبرز القرارات التي أتخذها بن سلمان غير مسبوقة في بلاده، مثل، السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإنشاء هيئة خاصة للترفيه وغيرها.

تميم بن حمد آل ثاني: أمير دولة قطر، والذي استلم مقاليد الحكم في بلاده بعد تنازل والده حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم في 25 يونيو/حزيران 2013 ،التي تعيش حصارا من قبل دول في الخليج خلال فترة توليه الحكم ، والتي لا زالت تستعد لاستضافة كأس العالم 2022.

كيم جونغ أون: الزعيم كوريا الشمالية الحالي والمهووس بعالم الصواريخ الحربية والرؤوس النووية، ما كان سببا في أن يطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقب "رجل الصواريخ"، إثر مناكفات عدة استمرت بينهما منذ تولي ترامب الحكم، حتى لقائهما في قمة جمعتهما في سنغافورة عام 2018.

جاسيندا أرديرن: هي رئيسة وزراء نيوزلندا الأربعون منذ توليها المنصب بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017. تولت جاسيندا زعامة حزب العمل النيوزلندي منذ 1 أغسطس/آب 2017، وهي من الشخصيات النسائية العالمية ذات الأثر البارز في مجال حقوق الإنسان، دافعت عن إصلاح الرعاية الاجتماعية وحققت إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم في بلادها.

يو زن: هي ناشطة صينية برزت بشكل كبير في بلادها على هامش حملة عالمية مضادة للتحرش، ما وضعها تحت الرقابة الحكومية. ثم تحولت إلى النشاط في مجالات العمل والعمال. تم اعتقالها في 2018، ولم يعرف عنها شيء منذ ذلك الحين.

سيباستيان كيرز: هو مستشار النمسا، توجهه يميني، ما جعله واحدا من أشد المعارضين لسياسة "الباب المفتوح" تجاه المهاجرين، التي تبنتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا وسعت لنشرها في أوروبا.

ليو فارادكار: وزير خارجية إيرلندا، أتى والده إلى البلاد مهاجرا من الهند، التي تعود أصوله إليها، ونجح في حملته لصالح تحرير قوانين الإجهاض في البلد الكاثوليكي المحافظ تاريخيا.

ألكساندريا أوكاسيو كورتيز: نائبة ديمقراطية عن ولاية نيويورك في الكونغرس الأمريكي، وهي من أصول لاتينية. وهي اليوم أصغر امرأة في تاريخ الكونغرس.

رونان فارو: كاتب وصحافي استقصائي، قدم تحقيقات مميزة، وألف كتاب "الحرب على السلام"، الذي حقق مبيعات هائلة في سوق الكتب الأمريكي.

ستيفن ميلر: أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يوصف بأنه مهندس السياسات المتشددة حيال الهجرة.

وتضمنت القائمة أسماء أخرى معروفة في الشرق الأوسط، كقائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والذي جاء على رأس شخصيات تصنيف "الدفاع والأمن".

كما قدمت القائمة تصنيفا أسمته "الراحلون"، أبرز من فيها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي أنان، والصحافي السعودي الذي تم اغتياله في قنصلية بلاده في إسطنبول جمال خاشقجي، والعالم الأمريكي ستيفن هوكينغ، والرحالة الأمريكي أنتوني بوردين، والسيناتور الأمريكي السابق جون ماكين.

يذكر أن مجلة "فورين بوليسي" تحرص طوال العقد الفائت على تحديث قوائمها ونشرها بشكل سنوي.