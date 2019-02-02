مقتل ستة أشخاص خلال هجوم لـ"بوكو حرام" في جنوب شرق النيجر

أعلن مسؤول نيجيري لوكالة "فرانس برس"، أنّ "ستة أشخاص قُتلوا خلال هجوم لعناصر من جماعة "​بوكو حرام​" في قرية باغوي جرادي الواقعة في منطقة تومور في جنوب شرق ​النيجر​".

وأوضح أنّ "المهاجمين الّذين وصلوا راجلين، قَتلوا الضحايا بالرصاص".

وفي أواخر كانون الثاني الماضي، قتلت "بوكو حرام" أربعة قرويين في قرية بوسو المجاورة لقرية تومور. وأحرق خلال الهجوم عدد كبير من المساكن وثلاث سيارات محمّلة بنبات ​الفلفل​، وهو من أهمّ ما تنتجه المنطقة.

مع الإشارة إلى أنّ تومور تقع قرب حوض بحيرة تشاد، أحد مراكز "بوكو حرام". وقد وقعت هذه الهجومات بعد أسابيع على الهجوم العسكري البري والجوي على المجموعة المسلحة في هذه المنطقة، حيث قتل أكثر من 200 مسلح، كما يقول الجيش النيجري.