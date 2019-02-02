مشيخة عقل الدروز: من المؤسف أن تتحول ذريعة الفُكاهة معبراً لضرب الوحدة

إعتبرت ​مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز​ انه "من المؤسف أن تتحول ذريعة الفُكاهة والترفيه معبراً لمن يريد وبشكل مستمر ضرب الوحدة الوطنية وشحن النفوس والتعرض للمكونات الوطنية ومن المؤسف والمقلق والمريب معاً أن يعطي مدير محطة تلفـزيونيَّة ​الفضاء​ الإعلامي لبرنامج هزلي مشبوه، غير مرتكز على أيّ حسّ مهنيّ أو فنّي في هذا المضمار، بل وظيفته الإساءة السامَّة لشريحة من ​الشعب اللبناني​ واستفزاز وقح لابناء طائفة مؤسسة للكيان اللبناني".

وسأل البيان،"ما هي الفكاهة بنظركم إن كان يتمّ ذبحها لصالح الفتنة وإثارة حفائظ الناس؟ ما هي الحريَّة بنظركم إن كانت خالية من أي معنى سوى الغلوّ في الإسفاف ودناءة القصد، بل وفي مقاصد يقطِّر منها الخبث تقطيراً؟ ما هي رسالة إعلامِكم حين يكون فضاؤكم مستباحاً لهذا القدْر من انعدام المسؤوليَّة بالكامل؟".